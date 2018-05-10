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Uber показала новый концепт летающего такси
13:49 10.05.2018 |
Компания Uber продемонстрировала на Uber Elevate Summit концепт летающего такси, который, как ожидается, начнет перевозки к 2023 году. Машина представляет собой гибрид самолета и вертолета и напоминает гигантский пассажирский дрон. Двигатели с пропеллерами установлены так, чтобы обеспечить подъемную силу для вертикального взлета и посадки, а также движения в горизонтальной плоскости - всего имеется пять моторов.
В случае выхода из строя одного двигателя четыре остальных смогут обеспечить безопасный полет. Летающая машина будет использовать электродвигатели и перемещаться на высоте от 300 до 600 метров. Уровень шума такого «такси» будет значительно ниже, чем у вертолета: утверждается, что он окажется в два раза тише грузовиков.
Летающие такси Uber будут курсировать между площадками на земле на высотных портах - например, крышах зданий. В первое время пилотированием летательных аппаратов займутся люди, затем работу на себя возьмет автоматика.
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