Uber показала новый концепт летающего такси

Компания Uber продемонстрировала на Uber Elevate Summit концепт летающего такси, который, как ожидается, начнет перевозки к 2023 году. Машина представляет собой гибрид самолета и вертолета и напоминает гигантский пассажирский дрон. Двигатели с пропеллерами установлены так, чтобы обеспечить подъемную силу для вертикального взлета и посадки, а также движения в горизонтальной плоскости - всего имеется пять моторов.





В случае выхода из строя одного двигателя четыре остальных смогут обеспечить безопасный полет. Летающая машина будет использовать электродвигатели и перемещаться на высоте от 300 до 600 метров. Уровень шума такого «такси» будет значительно ниже, чем у вертолета: утверждается, что он окажется в два раза тише грузовиков.

Летающие такси Uber будут курсировать между площадками на земле на высотных портах - например, крышах зданий. В первое время пилотированием летательных аппаратов займутся люди, затем работу на себя возьмет автоматика.