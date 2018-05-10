Представлена самая злая BMW M5: 625 сил и 3,3 секунды до «сотни»

Компания BMW самый мощный вариант седана M5 нового поколения - Competition. Автомобиль получил форсированный двигатель и доработанную подвеску, а также стал быстрее и экстремальнее.

Мощность восьмицилиндрового битурбомотора 4.4 увеличилась с 600 до 625 лошадиных сил. Максимальный крутящий момент не изменился (750 Нм), однако его полка стала шире. Если ранее он было доступен в диапазоне с 1800 до 5600 оборотов в минуту, то теперь максимум - это 5800 оборотов. Кроме того, была доработана выпускная система для более агрессивного звука и добавлен новый фильтр твердых частиц.

С нуля до «сотни» седан ускоряется за 3,3 секунды, а 200 километров в час набирает за 10,8 секунды. Это на 0,1 и 0,3 секунды быстрее базового BMW М5. Максимальная скорость осталась прежней - 250 километров в час (или 305 километров в час при заказе спорт-пакета M Driver's Package).

Спереди в подвеске модификации Competition появились более жесткие крепления стабилизатора, а сзади стабилизатор стал толще. Амортизаторы и пружины стали жестче на 10 процентов. Дорожный просвет уменьшился на семь миллиметров. Колеса «в базе» теперь 20-дюймовые. Также были изменены настройки восьмиступенчатого «автомата» и системы полного привода.

Продажи новинки начнутся в июле.