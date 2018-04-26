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Все Hyundai теперь будут такими: показана первая модель в новом стиле
11:51 26.04.2018 |
Компания Hyundai представила на Пекинском автосалоне среднеразмерный седан Lafesta. Машина выполнена в новом фирменном стиле марки - Sensuous Sportiness, «чувственная спортивность».
Первенцем нового дизайн-языка был концепт-кар Le Fil Rouge, показанный месяц назад на Женевском автосалоне, а Lafesta - первый серийный автомобиль, выполненный в этом стиле. Его особенностями является «нахмуренная» оптика, визуально объединенная с решеткой радиатора, рельефная боковина с подштамповкой на задней двери и короткий «хвостик» на крышке багажника.
Судя по размерам, машина создана на базе седана Hyundai Elantra: колесная база совпадает (2700 миллиметров), а длина у «Лафесты» чуть-чуть больше и составляет 4660 миллиметров (+90 миллиметров).
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