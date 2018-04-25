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BMW представила в Пекине первый электрический кроссовер
11:37 25.04.2018 |
В Пекине состоялся публичный дебют прототипа электрического кроссовера BMW iX3. Серийная версия концепт-кара выйдет на рынок в 2020 году. Она станет первой моделью немецкого производителя из линейки электрифицированных транспортных средств пятого поколения.
Платформа для iX3 позаимствована у стандартного X3, но для электромобиля разработали особый задний подрамник и внесли небольшие изменения в конструкцию шасси. В основе силовой установки лежит блок eDrive, отныне объединяющий в компактном корпусе электромотор (в котором не содержится никаких редкоземельных элементов), коробку передач и электронные компоненты, а также аккумуляторы с более высокой плотностью хранения заряда.
Стилистически iX3 практически идентичен кроссоверу с ДВС. Основные отличия - закрытая решетка радиатора, ранее представленная на электрическом концепте BMW i Vision Dynamics, передний бампер с вертикальными воздуховодами и колесные диски с аэродинамическим дизайном.
В соответствии с планом развития линейки подключаемых гибридов и электромобилей, расписанным до 2025 года, BMW выпустит 25 новых моделей. Первой из них стал спортгибрид i8 Roadster. В 2019 году компания представит электрический MINI, следом за ним на рынок выйдут iX3 и беспилотник iNext.
Будут в линейке и «заряженные» электромобили: они получат 800-сильные трехмоторные установки и смогут разгоняться до первой «сотни» менее чем за три секунды.
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