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Представлен самый доступный кроссовер Skoda
09:53 24.04.2018 |
Компания Skoda полностью раскрыла внешний вид нового субкомпактного кроссовера для китайского рынка под названием Kamiq. Новинка расположится на ступеньку ниже Karoq и будет построена на старой платформе PQ25, которая также используется для седана Rapid.
По предварительной информации, на момент запуска Kamiq будет предлагаться с новым 1,5-литровым двигателем, выдающим 110 лошадиных сил и 150 Нм крутящего момента. Коробка - только механическая. Из-за желания сохранить цену на низком уровне, гибридная силовая установка для модели не предусмотрена.
Ранее сообщалось, что длина Skoda Kamiq составит 4390 миллиметров, ширина - 1781 миллиметр, высота - 1593 миллиметра. Колесная база кроссовера достигает 2610 миллиметров. Он на восемь миллиметров длиннее, на 60 миллиметров уже и на 12 миллиметров ниже европейской версии Karoq. У последнего также больше расстояние между осями - на 20 миллиметров.
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