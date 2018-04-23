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Hyundai Mobis начинает тестирование самоуправляемого автомобиля M.BILLY
16:16 23.04.2018 |
Компания Hyundai Mobis сообщила о начале тестирования своего самоуправляемого автомобиля M.BILLY в разных странах мира. В настоящее время компания имеет три тестовых автомобиля, но к концу этого года их станет более десяти, а количество инженеров, работающих в этой области, ежегодно планируется увеличивать не менее чем на 15%.
Базой для M.BILLY послужила модель Kia K5 (Optima). В этом месяце начнутся испытания первого экземпляра машины в США. Они являются частью разработки системы самоуправления уровня 3 и уровня 4. Напомним, уровень 3 требует участия водителя при определенных обстоятельствах, а уровень 4 соответствует такой степени автоматизации, когда вмешательство водителя не требуется.
Первые тесты и проверка безопасности пройдут на полигоне, очень похожем на дороги общего пользования, и затем последуют испытания в реальных условиях. Hyundai Mobis также собирается испытывать M.BILLY в Корее и Германии. Соответствующие лицензии должны быть получены в мае и июне соответственно.
Автомобиль будет оснащен датчиками, разработанными Hyundai Mobis. Всего планируется использовать двадцать пять датчиков восьми типов, включая камеры, радары, лидар и ультразвуковые датчики. На данный момент на M.BILLY установлен только фронтальный радар. В соответствии с графиком разработки остальные датчики будут добавлены, начиная с третьего квартала этого года.
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