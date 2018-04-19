Япония и США начали сотрудничество в области водородных заправочных станций

Департамент энергетики США (DOE) и Новая энергетическая организация Японии (NEDO) объявили о начале сотрудничества в области разработки новых водородных заправочных станций. При этом особое внимание будет уделено вопросам безопасности производства и хранения сжиженного водорода, а также обслуживания топливных элементов, передает PetrolPlaza.

Такие элементы используются в качестве источников энергии в «водородных электромобилях» - FCV.

Оба учреждения будут обмениваться данными, полученными в ходе исследований и сотрудничать для ускорения развития FCV-технологий и повышения уровня их безопасности. Кроме того, тандем DOE/NEDO ставит перед собой задачу повысить экономическую эффективности генерации и использования жидкого водорода, а также работы водородных энергетических систем.

В рамках такого сотрудничества, специально созданное Управление по топливным элементам при DOE объявило, что экспортирует в Японию одну из первых в мире водородных заправочных заправок SimpleFuel, удостоенную премии H2 Refuel H-Prize в размере $1 млн.

На конкурсе H2 Refuel H-Prize были представлены инновационные проекты, разработанные американскими инженерами и учеными. Главная задача, поставленная перед конкурсантами, заключалась в создании системы, способной производить жидкий водород в домашних хозяйствах, общественных центрах, на малых предприятиях и др. подобных местах, а также перекачивать его в рабочие емкости FCV. Устройство для дозаправки «водородных электромобилей» SimpleFuel выполнено в виде компактных шкафчиков, и может подавать в топливные ячейки FCV 1 кг жидкого водорода в течение примерно 15 мин при рабочем давлении 700 бар. Генерация водорода осуществляется на месте методом электрогидролиза.

Конструкция этой «домашней» ВЗС интересна невысокой стоимостью и минимальными расстояниями между всеми компонентами (включая топливные ячейки электромобиля). Это позволяет уменьшить потери в системе генерации/заправки водорода и минимизировать риски, связанные с ее использованием, отмечается в справке DOE.

Система SimpleFuel была разработана в результате сотрудничества компаний IVYS Energy Solutions (Массачусетс), McPhy Energy N.A. (Массачусетс) и PDC Machines (Пенсильвания).

Справка enkorr

Япония является государством с наибольшим парком электромобилей на топливных ячейках, которые обслуживают примерно сто ВЗС. На втором месте - Германия (около 100 ВЗС), на третьем - США (30 водородных заправок).

Крупнейший муниципальный парк «водородных электромобилей», включающий в себя 11 FCV, формируют полиция Лондона и японская автомобильная корпорация Toyota.

К 2024 г. объем рынка «водородных» электромобилей превысит $9 млрд, отмечается в исследовании консалтинговой группы Global Market Insights, Inc. В настоящее время объем FCV-рынка составляет $728 млн.

Наиболее массовым FCV считается Toyota Mirai, оснащенная энергетической установкой FCA110. В результате химической реакции взаимодействия водорода и кислорода здесь вырабатывается электроэнергия. Максимальный КПД преобразования водорода в электрический ток составляет 83%. Для сравнения: 1,3-литровый бензиновый двигатель VVT-iE компании Toyota, который был разработан в начале 2014 года имеет максимальный КПД 38 %, что в настоящее время является самым высоким показателем в мире среди автомобильных ДВС.