Первая коммерческая линия Hyperloop заработает уже через два года

Появление первой полноценной линии поездов Hyperloop может быть существенно ближе, чем мы думали. Компания Hyperloop Transportation Technologies объявила о подписании соглашения с Aldar Properties (ОАЭ), в рамках которого будет построена первая коммерческая линия Hyperloop. И запустить её планируют уже в 2020 году!

Да, это будет очень короткая ветка протяжённостью всего 10 км, но это будет полноценная коммерческая линия Hyperloop. Она расположится где-то между Дубаем и Абу-Даби, недалеко от выставочной площадки Expo 2020 и Международного аэропорта Аль Мактум. Позже данный отрезок послужит основой для дальнейшего роста сети Hyperloop в стране.

Что интересно, Hyperloop Transportation Technologies только начала строительство первого тестового трека, то есть не очень понятно, на основе каких разработок будет строиться коммерческая линия. Однако, если пресс-релиз не врёт, уже через два года мы всё узнаем.