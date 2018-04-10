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Кабмин: водители с первым двухлетним удостоверением при нарушении будут лишены его навсегда
08:33 10.04.2018 |
Кабинет министров постановил не возвращать первое удостоверение водителя, в случае если тот совершил правонарушение и был лишен права управлять транспортным средством.
Соответствующее постановление Кабмина обнародовано на сайте правительства.
Документом предусмотрено, что "возврат водительского удостоверения лицам, которые получили его впервые и лишены права на управление транспортными средствами, не осуществляется".
В ноябре 2017 года было решено, что первое удостоверение водителя в Украине будут выдавать на два года.
Если в течение двух лет со дня его выдачи лицом не было совершено трех и более административных правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, водитель может получить постоянное удостоверение.
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