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Subaru Forester получил новую платформу и двигатель
12:30 04.04.2018 |
На Нью-Йоркском автосалоне состоялся публичный дебют кроссовера Subaru Forester пятого поколения. Модель получила измененную внешность и новый 2,5-литровый «оппозитник». Впервые в истории марки машина оснащена системой распознавания усталости водителя.
Новый «Форестер» построен на модульной платформе Subaru Global Platform (SGP) с более низким центром тяжести и высокой жесткостью конструкции. Она же лежит в основе Impreza и XV текущего поколения.
Длина кроссовера составляет 4625 миллиметров (+15 миллиметров по сравнению с машиной предыдущего поколения), ширина - 1815 миллиметров (+20 миллиметров), высота - 1730 миллиметров (-5 миллиметров). Колесная база насчитывает 2670 миллиметров (+30 миллиметров). Заявленный минимальный дорожный просвет достигает 220 миллиметров.
Под капотом Forester установлена 2,5-литровая оппозитная «четверка» с непосредственным впрыском, на 90 процентов состоящая из новых узлов и агрегатов. Отдача двигателя составляет 185 лошадиных сил и 239 Нм крутящего момента. Сочетается мотор только с вариатором Lineartronic. Динамические характеристики модели пока не сообщаются.
Кроссовер четвертого поколения, оснащенный 2,5-литровым двигателем, разгоняется до «сотни» за 9,8 секунды. Его максимальная скорость составляет 197 километров в час.
Новый Subaru Forester также оснащен симметричным полным приводом с системой активного управления вектором тяги и внедорожным режимом X-Mode. Помимо этого, доступны несколько профилей работы управляющей электроники, переключаться между которыми можно с помощью системы SI-Drive.
В салоне «Форестера» поменялась центральная консоль, панель приборов, блок управления климатической установкой и руль. Сиденья получили новый профиль и материалы обивки. Благодаря измененным передним стойкам улучшилась обзорность.
В список оснащения кроссовера вошли мультимедийная система с 8-дюймовым дисплеем, поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, точка доступа WiFi, система удаленного запуска двигателя, электропривод двери багажника, семь подушек безопасности, система автоматического торможения при движении задним ходом, адаптивные фары, функция автоматического управления дальним светом и фирменный комплекс систем безопасности EyeSight.
На американском рынке продажи Subaru Forester нового поколения начнутся осенью текущего года.
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