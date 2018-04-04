Концепт-кар Essentia стал первым электрическим Genesis

Компания Genesis на Нью-Йоркском моторшоу представила концепт электрического купе под названием Essentia. Первый электрокар марки призван «переосмыслить парадигму дизайна и продемонстрировать вектор развития технологий».





Концепт-кар Genesis Essentia построен вокруг углепластикового монокока и оснащен многомоторной электрической силовой установкой, информации о которой пока нет. С нуля до 97 километров в час купе способно разгоняться за три секунды.

Пропорции машины - длинный капот и стреловидная кабина - вдохновлены классическими гранд-турерами. Лазерные фары выполнены в стилистике оптики концептуального вседорожника GV80.





В центральную стойку кузова двухдверки интегрирован биометрический датчик отпечатков пальцев и камера системы распознавания лиц. С их помощью можно открывать и закрывать двери, выполнение в виде «крыла бабочки».

В отделке салона Genesis Essentia используется кожа разных цветов, алюминий и углеродное волокно. На передней консоли установлен широформатный дисплей, с которого можно управлять основными функциями автомобиля, и восьмидюймовая виртуальная приборная панель.

С помощью встроенного помощника с голосовым управлением Essentia может рекомендовать маршрут, подключаться к системам умного дома, а также смартфонам и другим устройства. Помимо этого, через мультимедийную систему машины можно совершать электронные платежи.

В Нью-Йорке также дебютировал корейский конкурент BMW 3 серии - седан G70. В спецификации для американского рынка модель получила версию с механической коробкой передач.