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Китай будет проводить тестирование беспилотных автомобилей в 40 крупнейших городах
11:10 03.04.2018 |
Китайский ресурс tech.sina.com сообщил о планах правительства ускорить тестирование технологий автономного вождения. В частности, власти Китая наметили собрать к 2020 году данные о результатах испытаний беспилотных автомобилей в 40 крупнейших городах страны, пробег которых в ходе тестирования может составить до 50 млн км.
Согласно данным Китайского центра автомобильных технологий и исследований (China Automotive Technology and Research Center, CATARC), сбор данных о первых 5 млн км пробега беспилотных автомобилей в ходе испытаний будет завершён в 2018 году, итоги 15 млн км пробега подведут в 2019 году, а данные о 30 млн км пробега робомобилей должны собрать в 2020 году.
Данные, которые предполагают собрать в Китае, будут охватывать различные сценарии автономного вождения, включая высокоскоростную езду, парковку в подземных гаражах, вождение в городских, сельских и горных районах при различных погодных условиях, сообщает CATARC.
Первыми городами, где разрешено тестирование беспилотных автомобилей, стали Пекин, Шанхай и Чунцин. На очереди Ханчжоу, Шэньчжэнь и Гуанчжоу, которые в настоящее время ожидают получения разрешения регулирующих органов.
Между тем китайские автопроизводители SAIC Motor и NIO, а также интернет-гигант Baidu уже получили лицензии на проведение испытаний самоходных автомобилей на дорогах общего пользования.
Впрочем, компаний, которым разрешено проведение тестирования автономных технологий на дорогах, гораздо больше. Например, правительство Шанхая выдало разрешения на тестирование самоходных автомобилей примерно 50 компаниям. Добавим, что 11 базирующихся в Китае компаний, включая SAIC Motor, NIO, Baidu, Changan Automobile и TuSimple, получили лицензии на дорожные испытания в Калифорнии (США).
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