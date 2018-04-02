Mazda CX-3 сделали более комфортной и мощной

На автосалоне в Нью-Йорке дебютировал обновленный кроссовер Mazda CX-3. Компактный вседорожник стал мощнее, получил измененный экстрерьер и электронный стояночный тормоз.

Стандартная двухлитровая «четверка» семейства Skyactiv-G была модернизирована ради снижения внутреннего трения, расхода топлива и увеличения момента во всем диапазоне оборотов.

После доработок отдача агрегата составила 150 лошадиных сил и 201 Нм крутящего момента - вместо 148 сил и 198 момента у дорестайлинговой машины. Помимо этого, кроссоверу изменили характеристики работы подвески и рулевого управления.

Для уменьшения шума в салоне для CX-3 разработали новые 18-дюймовые колесные диски, установили более толстые дверные панели и стекло двери багажника, поменяли обивку потолка и обновили уплотнители дверей.

Благодаря установке электронного стояночного тормоза поменяла компоновка кнопок и переключателей. Впереди появились более широкие передние сидения из высокоплотной уретановой пены. Топовые модификации вседорожника впервые оснащаются сиденьями с кожаной обивкой белого или черного цвета.