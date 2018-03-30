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Китайские учёные работают над поездом, который совместит принципы маглева и Hyperloop
16:59 30.03.2018 |
Источники сообщают, что специалисты Юго-западного университета Цзяотун (Китай) создали первый в мире испытательный трек, где будут отрабатывать технологии, которые понадобятся при создании поезда, совмещающего в себе технологии поездов маглев и «вакуумных» поездов Hyperloop.
Если точнее, то от последнего в концепции используется труба, в которой создаётся вакуум или форвакуум, а от первого - принцип магнитной левитации, посредством которой поезд «парит» над полотном железной дороги. Для сравнения, в концепции Hyperloop создаётся не магнитная, а воздушная подушка, что дешевле и проще.
По расчётам китайских учёных, их вариант также сможет передвигаться со скоростью около 1000 км/ч. Кроме того, их тестовый вариант выделяется тем, что имеет наименьшее поперечное сечение дорожного полотна (120 х 25 мм). Правда, не очень понятно, с чем его сравнивают, ведь это всего лишь тестовый трек, рассчитанный на маленькую платформу.
О перспективах коммерческого использования технологии пока ничего неизвестно.
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