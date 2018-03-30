Китайские учёные работают над поездом, который совместит принципы маглева и Hyperloop

Источники сообщают, что специалисты Юго-западного университета Цзяотун (Китай) создали первый в мире испытательный трек, где будут отрабатывать технологии, которые понадобятся при создании поезда, совмещающего в себе технологии поездов маглев и «вакуумных» поездов Hyperloop.

Если точнее, то от последнего в концепции используется труба, в которой создаётся вакуум или форвакуум, а от первого - принцип магнитной левитации, посредством которой поезд «парит» над полотном железной дороги. Для сравнения, в концепции Hyperloop создаётся не магнитная, а воздушная подушка, что дешевле и проще.

По расчётам китайских учёных, их вариант также сможет передвигаться со скоростью около 1000 км/ч. Кроме того, их тестовый вариант выделяется тем, что имеет наименьшее поперечное сечение дорожного полотна (120 х 25 мм). Правда, не очень понятно, с чем его сравнивают, ведь это всего лишь тестовый трек, рассчитанный на маленькую платформу.

О перспективах коммерческого использования технологии пока ничего неизвестно.