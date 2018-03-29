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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Инспекторы снимут, собственники ответят. 10 новых правил парковки

13:35 29.03.2018 |

Транспорт

 Алексей ШЕВНИН / Деловая столица

Президент Украины Петр Порошенко запустил обновленный механизм ответственности за нарушение правил остановки, стоянки и парковки транспортных средств путем введения фото-, видеофиксации правонарушений.

Подписанный главой государства закон №5364 дает больше полномочий контролирующим структурам по привлечению к ответственности автомобилистов, препятствующих дорожному движению и занимающих парковочные места, на которые они не имеет права. "Деловая столица" собрала десятку самых веских изменений.

1. Введен режим фотосъемки или видеозаписи. Полицейские и уполномоченные городом инспекторы смогут фиксировать некоторые нарушения в ручном режиме с помощью технических средств в специальной защищенной программе. На сделанных кадрах будет автоматически отображаться дата, время и координаты места нарушения. На основе этих доказательств будет налагаться денежный штраф.

2. Появилась возможность выписывать штраф, даже если водителя-нарушителя нет на месте. Собственники автомобилей получают "письма счастья" за нарушения, зафиксированные в автоматическом или видеорежиме (фоторежиме). Речь идет о нарушениях: правил остановки, стоянки и парковки транспортных средств, в частности, неуплате стоимости услуг по парковке или парковке на местах для инвалидов лицами, не имеющими такого права. Это значит, что больше не нужно личного общения полицейского с нарушителем. При этом предоставление владельцем копии договора аренды, лизинга, найма автомобиля не будет основанием для освобождения его от ответственности.

3. Учреждена новая должность - инспектор по парковке, нанятый местной властью и ответственный за выписывание и взыскание новых штрафов с нарушителей. Такие работники смогут снимать на фото и видео, и эти кадры станут основанием для штрафа.

4. Утвержден перечень из 17 причин (см. примечание) для эвакуации автомобиля. Кроме полицейских, право на это получат инспекторы по парковке. Эвакуация также фиксируется на фото или видео.

5. Городам дали право внедрять Автоматизированную систему контроля оплаты парковки (АСКОП), которая получает информацию о поступлении оплаты любым удобным для водителей способом и эти записи доступны инспектору, который видит - кто оплати, а кто не оплатил.

6. Нашлась управа на некоторых "евробляхеров", пользователей авто с иностранной регистрацией. Если зарегистрированную за границей машину ввез гражданин Украины, то штраф за нарушения будет отправлен на его адрес. Если же транспортное средство ввез иностранец, постановление об административном правонарушении ему вручат пограничники при выезде из нашей страны.

7. Попали под фиксацию автомобили-двойники. Если владельцы транспортных средств получили штрафы за чужие нарушения (на авто с теми же номерами), то смогут обжаловать постановления в судебном порядке и подать в полицию заявление о розыске и задержании машины-двойника. Такие авто будет задерживать патрульная полиция.

8. Выписана процедура ареста транспортных средств за нарушения паковки. При неуплате штрафа в течение 30 дней делом займется исполнительная служба, автомобиль арестуют и задержат на одном из постов полиции, оборудованных специальным радаром. Чтобы забрать машину, придется оплатить штраф в двойном размере. Причем раскошелиться нужно будет тому, кто реально пользуется машиной, а не обязательно собственнику. Поэтому конституционные права человека, согласно которым не может быть наказан невиновный, соблюдаются.

9. Предусмотрена скидка 50% за оплату штрафа в 10-дневный срок после видеофиксации нарушения и получения постановления об админнарушении.

10. Появится сайт с информацией о случаях заочного привлечения к ответственности за указанные нарушения. Здесь можно будет найти такие данные: постановление о привлечении к ответственности, материалы фиксации обстоятельств нарушения, квитанции с реквизитами для уплаты штрафа.

Примечание. Транспортное средство существенно препятствует дорожному движению, если:

1) поставлено на проезжей части в два и более рядов;

2) расположено в запрещенных Правилами дорожного движения местах остановки или стоянки, а именно:
а) на железнодорожных переездах;
б) на трамвайных путях;
в) на эстакадах, мостах, путепроводах и под ними, в тоннелях;
г) на пешеходных переходах и ближе 10 метров к ним с обеих сторон, кроме случаев остановки для предоставления преимущества в движении;
г) на перекрестках и ближе 10 метров от края пересекаемой проезжей части при отсутствии на ней пешеходного перехода, за исключением остановки для предоставления преимущества в движении и остановки против бокового проезда на Т-образных перекрестках, где есть сплошная линия разметки или разделительная полоса;
д) на проезжей части, где расстояние между сплошной линией разметки или противоположным краем проезжей части и транспортным средством, которое остановилось, менее 3 метров;
е) ближе 30 метров от посадочных площадок для остановки маршрутных транспортных средств, а при их отсутствии - ближе 30 метров от дорожного знака такой остановки с обеих сторон;
е) ближе 10 метров от обозначенного места выполнения дорожных работ и в зоне их выполнения;
ж) в местах, где будет невозможным встречный разъезд или объезд транспортного средства, которое остановилось;
с) ближе 10 метров от выездов с прилегающих территорий и непосредственно в месте выезда.

3) своим расположением делает невозможным движение других транспортных средств или создает препятствие для движения пешеходов, в том числе лиц с инвалидностью на специальных средствах передвижения и пешеходов с детскими колясками;

4) расположено на выделенной полосе для движения общественного маршрутного транспорта;

5) расположено на обозначенной соответствующими дорожными знаками и / или дорожной разметкой велодорожке;

6) препятствует движению или работе снегоуборочного и другого технологического коммунального транспорта в случае введения чрезвычайного положения или в случае объявления отдельной местности зоной чрезвычайной экологической ситуации;

7) нарушает схему парковки транспортных средств таким образом, что блокирует проезд по двум или более полосам движения.
 

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