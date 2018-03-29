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В Великобритании запустили первый беспилотный поезд
13:25 29.03.2018 |
В Великобритании запустили первый беспилотный поезд. Об этом пишет The Guardian.
Беспилотный состав будет курсировать между городами Питерборо и Хоршем.
Инициатором проекта является британская компания Thameslink Railway, которая занимается обслуживание одноименной железной дороги.
Автоматизация железнодорожного движения, как считают конструкторы, в перспективе может помочь пассажирам экономить время, а также снизит вероятность человеческой ошибки.
Но при этом в кабине машиниста обязан находиться машинист - он будет следить за работой автоматической системы, а также открывать и закрывать двери перед пассажирами.
Перед тем как запустить проект, разработчики испытывали его на протяжении 18 месяцев.
По данным издания, работа над запуском беспилотного поезда заняла около 5 лет и стоила 7 млрд фунтов стерлингов (около $10 млрд).
Протяженность железной дороги Thameslink Railway составляет 225 км, она насчитывает 68 станций.
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