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Acura RDX: новая платформа, турбомотор и 10-ступенчатый автомат
12:07 29.03.2018 |
На моторшоу в Нью-Йорке компания Acura представила кроссовер RDX следующего поколения. Как говорят представители марки, это самая масштабная модернизация модели за последние десять лет. Для нее подготовлена специальная платформа, полностью новый интерьер и линейка силовых установок.
Кроссовер построен на новой платформе, которую планируется использовать только для автомобилей Acura. Подвеска, как говорят в компании, имеет спортивные настройки. Спереди у модели установлены стойки Макферсон, сзади - пятирычажка, а за доплату будут предлагаться адаптивные амортизаторы. Рулевое управление - с электроусилителем и переменным передаточным отношением.
Габаритная длина нового RDX составляет 4747 миллиметров, высота - 1668 миллиметров, а размер колесной базы - 2750 миллиметров. Расстояние между осями по сравнению с предшественником кроссовера увеличилось на 66 миллиметров.
Новинка будет оснащаться модернизированной системой полного привода SH-AWD с управляемым вектором тяги и новым задним дифференциалом, который способен перерабатывать на 150 процентов больше крутящего момента, чем прежде. Система умеет перебрасывать тягу не только между осями (до 70 процентов может перекидываться назад), но и между задними колесами (до 100 процентов на одно колесо).
Вместо прежней «шестерки» Acura RDX будет оснащаться двухлитровой «турбочетверкой» от Honda Accord нового поколения. На седане агрегат выдает 252 силы, а на кроссовере - 272 силы. Мотор работает в паре с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач.
Для модели подготовлена новая мультимедийная система с интерфейсом под названием True Touchpad. Управление всеми функциями осуществляется при помощи вогнутого сенсорного тач-пада, благодаря которому, как говорят в компании, работа с комплексом станет интуитивно понятной - водителю больше не придется искать на экране курсор или ранее выбранный пункт меню. Система построена на ОС Android, а вся информация выводится на 10,2-дюймовый full-HD экран.
Помимо этого, RDX получит светодиодные фары, проекционный дисплей, панорамную крышу, систему удержания в полосе и адаптивный круиз, «спортивную» версию A-Spec с особым оформлением экстерьера и салона, 16-канальную аудиосистему на 710 ватт, которая была разработала Acura и Panasonic, а также настроена музыкальным продюсером и обладателем премии Грэмми Эллиотом Шайнером.
Летом Acura RDX примет участие в гонке по подъему на холм Пайкс Пик, а машина в версии A-Spec станет официальным пейс-каром соревнования. У дилеров в США новинка появится в середине года.
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