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В линейке Cadillac появился новый компактный кроссовер
22:20 28.03.2018 |
На специальном мероприятии в арт-пространстве Cadillac House американский производитель представил новый компактный кроссовер - Cadillac XT4. Модель первой в линейке марки получила электрогидравлическую тормозную систему и поддержку технологии NFC.
Длина Cadillac XT4 составляет 4599 миллиметров, ширина - 1881, высота - 1627 миллиметров. Колесная база насчитывает 2779 миллиметров. Дорожный просвет - 171 миллиметр. Привод может быть передним или полным. В последнем случае подключением задней оси заведует муфта.
Вседорожник оснащается двухлитровой рядной «четверкой», которая укомплектована турбонагнетателем с двойной крыльчаткой и системой отключения части цилиндров при малых нагрузках. Мощность агрегата составляет 240 лошадиных сил и 350 Нм крутящего момента. Мотор сочетается с девятиступенчатой автоматической трансмиссией. Динамические характеристики машины пока не сообщаются.
Cadillac XT4 будет предложен в трех комплектациях: Luxury, Premium Luxury и Sport. В список стандартного оснащения модели войдут светодиодные фары и задние фонари, 18-дюймовые колесные диски, сиденья с отделкой кожей и электрорегулировками в восьми направлениях, а также двухзонный климат-контроль.
Старшие версии дополнительно получат фоновую подсветку салона, декоративные вставки из углепластика, спортивный руль, систему мониторинга слепых зон и удержания в полосе движения, а также мультимедийную систему с восьмидюймовым дисплеем, четырьмя USB-портами, доступом в Сеть через 4G LTE и поворотным контроллером. Опционально кроссовер можно оснастить панорамной крышей, 20-дюймовыми колесными дисками, аудиосистемой Bose и адаптивной подвеской с электронноуправляемыми амортизаторами.
Продажи Cadillac XT4 на североамериканском рынке начнутся осенью текущего года. Цена - минимум 35 790 долларов.
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