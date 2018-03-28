Кабмин намерен ввести медико-психологическое оценивание при получении водительских прав

Кабинет Министров намерен ввести медико-психологическое оценивание при получении водительских прав.

Об этом говорится в утвержденном правительством плане мер по реализации стратегии повышения уровня безопасности дорожного движения на период до 2020 года, передают Українські Новини.

Так, планом предусмотрено в 2018-2019 годах введение медико-психологической оценки кандидатов в водители и водителей транспортных средств.

Министерству внутренних дел, Министерству инфраструктуры и Министерству здравоохранения поручено обеспечить разработку и принятие соответствующего нормативно-правового акта.

Также предусмотрено во 2-м квартале текущего года создание единой базы данных выданных медицинских справок кандидатам в водители.

Кроме того, планируется усовершенствовать законодательство в части контроля за учреждениями, которые проводят подготовку и повышение квалификации водителей.

Как сообщали Українські Новини, Кабмин утвердил комплекс мер по повышению безопасности дорожного движения.