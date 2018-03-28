В США подали в суд на BMW из-за дизельного скандала

В суд в штате Нью-Джерси подан иск против немецкого автоконцерна BMW, который обвиняют в манипулировании данными о выхлопах дизельных двигателей. Манипуляции затронули десятки тысяч автомобилей, сообщает во вторник, 27 марта, адвокатская контора Hagens Berman, являющаяся одним из истцов.

Адвокаты обвиняют BMW в сговоре с компаниями Robert Bosch GmbH и Robert Bosch LLC, в результате которого, как утверждается, было создано программное обеспечение, позволяющее скрывать данные о высоком уровне вредных веществ в выхлопах моторов при проведении соответствующих тестов.

Таким образом были обмануты, в частности, владельцы моделей BMW X5 и 335d, которые концерн представлял как "безвредные для окружающей среды", отмечают адвокаты, указывая на то, что обладатели машин этих моделей должны получить право на компенсацию.

В феврале баварский автоконцерн сообщил Федеральному управлению по вопросам транспортных средств, что дефектное программное обеспечение было установлено примерно на 11 тысяч автомобилей, напоминает информагентство Reuters. В BMW пояснили, что это было сделано по ошибке и не является манипуляцией данными об отчистке выхлопных газов.

Ранее Hagens Berman подала иски в связи с подозрениями в манипулировании данными о выбросах также против других автоконцернов - Daimler, Fiat Chrysler, Ford и General Motors.