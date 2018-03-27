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Флагманский седан Cadillac CT6 обновился и получил заряженную версию c V8
12:31 27.03.2018 |
Компания Cadillac обновила флагманский седан CT6 и пополнила линейку модели «заряженной» модификацией V-Sport. На ней дебютировала первая в истории марки «восьмерка» с двумя турбонагнетателями, совмещенная с 10-ступенчатым «автоматом» и системой полного привода.
Разработанный с нуля бензиновый агрегат имеет объем 4,2 литра и оснащается парой турбин с двойной крыльчаткой (расположены в развале блока) и перепускным клапаном с электронным управлением, а также двойными интеркулерами, системой отключения части цилиндров и системой смазки с электронасосом переменной производительности.
Отдача агрегата составляет 557 лошадиных сил и 850 Нм крутящего момента. На «гражданских» модификациях (не из линейки V-Sport) мощность мотора будет снижена до 500 сил и 750 Нм момента.
В оснащение Cadillac CT6 V-Sport войдут уникальные 20-дюймовые колесные диски, особые летние покрышки, разработанные специально для модели, механический самоблокирующийся дифференциал на задней оси, перенастроенная подвеска, тормозная система Brembo с 483-миллиметровыми дисками и четырехпоршневыми суппортами, а также перепрограммированный усилитель руля и магнетореологические амортизаторы с электронным управлением. Помимо этого, «заряженный» седан оснастят выхлопной системой с активными заслонками.
В списке доступных режимов управляющей электроники появится вариант с «трековыми» настройками. В нем будут меняться алгоритмы работы задних поворотных колес, активных амортизаторов, распределения момента между осями, системы стабилизации и громкость выхлопа.
Обновленные флагманские седаны укомплектуют доработанной мультимедийной системой с 10-дюймовым сенсорным дисплеем с разрешением FullHD, управлять которой теперь можно еще и с помощью джойстика на центральном тоннеле с интегрированной сенсорной панелью, а также индукционной зарядкой для смартфонов, точкой досутупа 4G LTE, развлекательной системой для задних пассажиров и шоссейным автопилотом Super Cruise.
Внешне от дорестайлинговых машин обновленный CT6 отличается новой светотехникой и обновленными бамперами, другой решеткой радиатора и крышкой багажника измененной формы.
Дорестайлинговый Cadillac CT6 доступен на российском рынке в модификации с 3,6-литровой атмосферной «шестеркой» мощностью 335 лошадиных сил и 385 Нм крутящего момента, совмещенной с восьмидиапазонным «автоматом». Первую сотню полноприводный седан разменивает через 6,6 секунды, а его максимальная скорость составляет 240 километров в час.
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