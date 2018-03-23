Учёные нашли способ радикально снизить вредные выбросы дизельных моторов

Эксперты называют ситуацию на автомобильном рынке «демонизацией» дизельных двигателей. После разразившегося в 2015 году «дизельгейта» спрос на автомобили, работающие на «тяжелом» топливе, резко пошёл вниз. Даже в Европе доля таких машин сокращается стремительными темпами, а ведь именно в Старом Свете «солярка» была максимально популярна среди покупателей легковых автомобилей. Возможно, новое открытие учёных Университета Лафборо (Loughborough University) сможет переломить этот тренд.

Инновационная система получила название ACCT (ammonia creation and conversion technology, «технология создания и конверсии аммиака»). Она преобразует жидкость AdBlue, которая давно используется для очистки выхлопных газов дизельных двигателей методом селективной каталитической нейтрализации, в богатую аммиаком субстанцию. Для конвертации используется специальная камера, смонтированная непосредственно на системе выпуска отработавших газов.

Подобно современным системам селективного каталитического восстановления (SCR), новая технология будет использовать высвобождённый аммиак буквально «для разрыва NOx». В результате химической реакции должны образовываться вода и азот. Одним из ключевых отличий ACCT от SCR должно стать сохранение полной работоспособности даже при низкой температуре выхлопных газов.

Новая система была протестирована на одном из городских такси. В результате испытаний удалось снизить количество NOx в выхлопе дизельного автомобиля Skoda на 98 %. В тех же условиях SCR способен абсорбировать около 60 % оксидов азота. При этом ученые отметили, что пока они не проводили окончательной настройки системы, поэтому они ещё надеются повысить эффективность.

Некоторые эксперты, знакомые с разработкой, уже используют термин о фактическом достижении дизельными моторами «практически нулевых выбросов». При этом технология ACCT должна оказать даже более сильное влияние на развитие отрасли, чем внедрение системы common rail, которая давно используется на всех дизельных легковушках.