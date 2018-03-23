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Rimac построил 1914-сильный гиперкар с виртуальным тренером
15:00 23.03.2018 |
Хорватская компания Rimac Automobili представила новый электрический гиперкар C_Two. Новинка получила силовую установку мощностью 1914 лошадиных сил, светодиодные фары, активную аэродинамику и виртуального инструктора по вождению.
В основе Rimac C_Two лежит углепластиковый монокок с интегрированным в структуру блоком батарей емкостью 120 киловатт-часов, карбоновым задним подрамником и силовыми элементами из алюминия и композитных материалов. В движение гиперкар приводят четыре электромотора, попарно установленных на каждой оси. Они оборудованы индивидуальными коробками передач: одноступенчатыми спереди, двухступенчатыми сзади.
Комплекс активной аэродинамики гиперкара, позволяющей менять направления воздушных потоков, включает в себя капот и задний диффузор с подвижными заслонками, передний сплиттер, а также заднее антикрыло, меняющее высоту и угол атаки. Коэффициент лобового сопротивления C_Two составляет 0,28.
До 96 километров в час гиперкар способен разогнаться за 1,84 секунды, однако не с места - для этого ему необходимо сначала проехать 30,5 сантиметра. Максимальная скорость C_Two составляет 412 километров в час. Запас хода - 650 километров.
Rimac C_Two оборудован системой автономного управления на базе искусственного интеллекта. В ее состав входит пробочный автопилот, функция удержания в полосе движения, мониторинга слепых зон, предотвращения столкновений и адаптивный круиз-контроль. Для своей работы система использует восемь камер, два лазерных дальномера, шесть радаров, 12 ультразвуковых датчиков, GPS и IMU-сенсор, позволяющий определить положение автомобиля в пространстве.
В бортовую систему Rimac можно загрузить данные некоторых гоночных трасс и воспользоваться функцией виртуального тренера. Он подскажет правильную траекторию, предупредит о точках разгона и торможения, а также угле поворота рулевого колеса.
В салоне гиперкара установлено шесть дисплеев, на которые выводится информация о работе бортовых систем автомобиля и данные телеметрии. Спортивные сиденья и рулевая колонка оборудованы электроприводом. В задней части C_Two находится трасформируемый багажный отсек.
Тираж Rimac C_Two ограничат 150 экземплярами. Старт продаж запланирован на 2020 год. Цена машины пока не сообщается. Ожидаемая стоимость - около 1,6 миллиона евро.
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