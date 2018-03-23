В BMW считают пока невыгодным массовый выпуск электромобилей

Компания BMW не планирует приступать к массовому выпуску электромобилей ранее 2020 года, поскольку на современном уровне развития соответствующих технологий это недостаточно выгодно. Позицию немецкого автоконцерна обозначил его генеральный директор Харальд Крюгер (Harald Krueger).

Компания BMW выпустила свой первый аккумуляторный электромобиль в 2013 году и с тех пор разработала несколько поколений аккумуляторов, электродвигателей и программного обеспечения.

В мае в автосалонах должна появиться модель i8 Roadster, в которой, если следовать классификации производителя, используется электропривод четвертого поколения. Прогресс в технологии аккумуляторов позволил увеличить дальность хода машины на 40% по сравнению с предыдущей моделью.

Чтобы сделать электромобили более привлекательными с точки зрения серийного производства, в BMW создают модульную, масштабируемую платформу. Она должна позволить выпускать все модели в трех вариантах: аккумуляторном, гибридном и традиционном, оснащенном только двигателем внутреннего сгорания.