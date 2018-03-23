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Предвестником электрокара SsangYong стал подключенный к Сети кроссовер
22:50 22.03.2018 |
Компания Ssangyong представила в Женеве концептуальный кроссовер e-SIV. Новинка дает представление о том, как будет выглядеть первый электромобиль марки и серийная модель, которая придет на смену Korando.
Длина концепт-кара составляет 4460 миллиметров, ширина - 1870 миллиметров, а размер колесной базы достигает 2680 миллиметров. Кроссовер e-SIV оснащен электромотором мощностью 190 лошадиных сил и блоком аккумуляторов емкостью 61,6 киловатт-часа.
Запас хода - 450 километров. Кроссовер может разгоняться до 150 километров в час. С помощью системы быстрой подзарядки на 80 процентов батареи можно «заправить» за 50 минут.
В салоне SsangYong e-SIV установлены четыре индивидуальных кресла. Управление функциями автомобиля осуществляется через сенсорный интерфейс мультимедийной системы, оснащенной функцией распознавания голоса на базе искусственного интеллекта. Благодаря встроенному подключению к Сети настраивать системы безопасности, климатическую установку и контролировать заряд батареи e-SIV можно удаленно.
SsangYong e-SIV оборудован полуавтономной системой управления, контролирующей полосу движения и дистанцию до впереди идущего автомобиля. Установка дополнительного сенсора позволит расширить ее возможности до третьего уровня автономности.
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