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Компания Renault придумала автомобиль для каршеринга будущего
19:35 22.03.2018 |
Компания Renault привезла на Женевский автосалон концепт-кар EZ-GO, который, как говорят представители марки, является одновременно автомобилем и сервисом. Прототип, оснащенный электрической силовой установкой и автопилотом, должен дополнить транспортную систему города, наравне с метро и автобусом.
По задумке «Рено», такой автомобиль можно будет вызвать с помощью приложения или на стационарных посадочных станциях. Для поездки в машине может объединиться группа людей, направляющихся в одну сторону, или же воспользоваться ею есть возможность у индивидуального пассажира.
5,2-метровый концепт сделан в форме кокона, а также оснащен панорамной крышей и стеклянными дверями, что обеспечивает 360-градусный обзор. Автопилот четвертого уровня контролирует расстояние до машин впереди и полосу движения, может перестраиваться между рядами и самостоятельно поворачивать на перекрестках. Скорость машины ограничена 50 километров в час.
В случае аварии или неисправности EZ-GO сможет переместиться в безопасное место самостоятельно или по команде из центра мониторинга.
EZ-GO дает представление о том, какими в «Рено» видят робомобили будущего. Это первый автомобиль из целой линейки концептов, которые покажут будущие транспортные услуги, разрабатываемые французской маркой. В их число входят решения в области каршеринга, карпулинга, онлайн-заказа такси.
Ожидается, что серийным EZ-GO станет к 2022 году.
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