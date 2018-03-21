Финансовые новости
- |
- 21.03.18
- |
- 07:59
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Трехдверный Range Rover разгонится до сотни за 5,3 секунды
22:46 20.03.2018 |
Компания Land Rover представила в Женеве трехдверную модификацию вседорожника Range Rover, которая получила название SV Coupe. Модель будет выпущена ограниченным тиражом 999 экземпляров. Стоимость каждого из них составит в Великобритании 240 000 фунтов стерлингов.
Новинка комплектуется пятилитровым бензиновым двигателем V8 с приводным нагнетателем. Отдача мотора составляет 565 лошадиных сил и 700 Нм крутящего момента. Агрегат сочетается с восьмидиапазонной автоматической коробкой передач ZF. С места до «сотни» SV Coupe разгоняется за 5,3 секунды.
С пятидверной версией Range Rover у новинки общие только капот и нижняя часть крышки багажника. Остальные кузовные панели новые, большая их часть изготовлена из алюминия. У модели также изменились бамперы и радиаторная решетка.
От базовой версии модели SV Coupe также отличается уменьшенным на восемь миллиметров дорожным просветом (до 212 миллиметров). На скорости выше 100 километров в час новинка, оснащенная пневподвеской, опускается еще на 15 миллиметров. Максимальный дорожный просвет внедорожника составляет 367 миллиметров.
В перечень доступного для Range Rover SV Coupe оборудования также входят электропривод передних и задних сидений, светодиодные фары с лазерными диодами дальнего света, постоянный полный привод с блокировкой заднего дифференциала, система изменения режимов работы управляющей электроники на бездорожье и 23-дйюмовые колесные диски.
Продажи трехдверной версии Range Rover начнутся в четвертом квартале 2018 года.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Помявшись вчера на месте, доллар на межбанке снова начал дешеветь
|Минюст арестовал все активы Газпрома в Украине
|Что рассказала Савченко в свое оправдание
|Специальные налоги и договоры: какую концессию получит украинский бизнес
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Трехдверный Range Rover разгонится до сотни за 5,3 секунды
|Популярный стример Ninja, транслирующий Fortnite, зарабатывает 500 тысяч долларов в месяц
|Роскомнадзор дал Telegram 15 дней, чтобы выдать ФСБ ключи шифрования
|Новая модель Mercedes-AMG: три мотора, пять мест и 315 км/ч
|Vivo X21: смартфон со встроенным в дисплей сканером отпечатков пальцев
|Рецепт счастья от скандинавов
Это интересно
|Марк Цукерберг за один день потерял 6 миллиардов долларов
|Платтсбург первым среди американских городов запретил добычу криптовалюты
|Умная вытяжка Xiaomi Yunmi EyeBot получила камеру, систему шумоподавления и искусственный интеллект
|В IBM построили блокчейн-компьютер размером с крупинку соли
|Volkswagen раскрыл дизайн электрического спортпрототипа для «Пайкс-Пика»
|Дебют смартфона Oppo R15: экран Full HD+ и три камеры
|Как маленькая хитрость помогает достичь больших целей