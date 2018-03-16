Дизайн будущих Hyundai показали на прототипе без фар

Компания Hyundai показала новое дизайнерское направление на прототипе Le Fil Rouge (переводится с французского, как «красная нить»), который дебютировал в Женеве. Концепт-кар лишен традиционной светотехники в передней части кузова, которая заменена большой световой панелью.





Глава дизайнерского центра Hyundai Люк Донкервольке заявил, что при создании Le Fil Rouge специалисты корейской марки вдохновлялись концепт-каром 1974 года, который был разработан ателье Italdesign.

Прототип Hyundai Pony Coupe 1974 года

В интерьере Hyundai Le Fil Rouge установлены четыре отдельных кресла, а в отделке использовано натуральное дерево. Прототип получил несколько экраном. Один из них заменяет собой приборную панель, некоторые располагаются на дверях, а еще два установлены на спинках передних сидений.

Никакой технической информации о концепт-каре, например, о его габаритных размерах или силовом агрегате, корейский автопроизводитель не предоставил.