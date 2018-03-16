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Дизайн будущих Hyundai показали на прототипе без фар
14:15 16.03.2018 |
Компания Hyundai показала новое дизайнерское направление на прототипе Le Fil Rouge (переводится с французского, как «красная нить»), который дебютировал в Женеве. Концепт-кар лишен традиционной светотехники в передней части кузова, которая заменена большой световой панелью.
Глава дизайнерского центра Hyundai Люк Донкервольке заявил, что при создании Le Fil Rouge специалисты корейской марки вдохновлялись концепт-каром 1974 года, который был разработан ателье Italdesign.
В интерьере Hyundai Le Fil Rouge установлены четыре отдельных кресла, а в отделке использовано натуральное дерево. Прототип получил несколько экраном. Один из них заменяет собой приборную панель, некоторые располагаются на дверях, а еще два установлены на спинках передних сидений.
Никакой технической информации о концепт-каре, например, о его габаритных размерах или силовом агрегате, корейский автопроизводитель не предоставил.
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