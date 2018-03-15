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Subaru создала универсал без дверных ручек и зеркал
17:08 15.03.2018 |
Компания Subaru приехала на Женевский автосалон с прототипом универсала, который получил название Viziv Tourer. На фотографиях концепта видно, что он лишен дверных ручек и боковых зеркал заднего вида.
Никаких технической информации о прототипе японский автопроизводитель не предоставил. В компании отметили лишь, что концепт-кар оснащен системой полного привода, оппозитным двигателем, а также системами безопасности и электронными помощниками, объединенными в комплекс EyeSight следующего поколения.
На фотографиях Viziv Tourer также видно, что нижняя часть кузова и колесные арки отделаны материалом, похожим на карбон. Фотографий интерьера автопроизводитель не предоставил.
Изначально название Viziv компания Subaru присваивала прототипам кроссоверов и внедорожников. Однако в 2017 году появился прототип Viziv Performance Concept, который представляет собой прототип «заряженного» седана. В январе 2018-го дебютировала STI-версия этого концепта.
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