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Дебютировал самый маленький кроссовер Lexus
10:35 15.03.2018 |
Компания Lexus представила свой самый маленький кроссовер - UX. Публичный дебют автомобиля, который, по словам инженера проекта Чика Како, разрабатывался специально под требования 30-летних городских жителей, состоялся на моторшоу в Женеве.
Габаритная длина новинки составляет 4495 миллиметров, ширина - 1840 миллиметров, высота - 1520 миллиметров, а размер колесной базы равен 2640 миллиметрам. По сравнению с кроссовером NX, который до этого был самым компактным в линейке «Лексуса, модель оказалась на 145 миллиметра короче, на пять миллиметров уже и на 125 миллиметров ниже. Расстояние между осями у UX меньше на 20 миллиметров.
Кроссовер UX построен на новой платформе GA-C, которая используется на моделях марки впервые. Спереди у модели - МакФерсон, а сзади - подвеска на двойных поперечных рычагах, у всех модификаций только обычные пружины. Двери, капот, крылья сделаны из алюминия, а крышка багажника из композитных материалов.
Новинка доступна в двух модификациях - 200 и 250h. Первая из них оснащается 171-сильным двухлитровым атмосферником, который работает в паре с новой трансмиссией - вариатором, объединенным с механической первой передачей. Мотор тоже новый: он обладает степенью сжатия 13:1 и термическим КПД в 40 процентов.
Гибридный вариант - это двухлитровый ДВС, дополненный вариатором, комплектом никель-металлгидридных батарей и электромотором на задней оси. Суммарная мощность - 178 сил.
Для модели предлагается пакет F Sport, в состав которого входит иная решетка радиатора, перенастроенная подвеска 18-дюймовые колеса и спортивные кресла. Доступна для кроссовера адаптивная подвеска и система ASC (Active Sound Control), которая имитирует звуки при переключениях передач вверх или вниз на обычных автоматических трансмиссиях.
Новинку начнут производить осенью. До США модель доберется к концу года, а до европейских дилеров - только к марту 2019-го. Lexus UX составит конкуренцию BMW X1 и Mercedes-Benz GLA.
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