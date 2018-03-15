Электроконцепт BMW iVision Dynamics пойдет в серию под именем i4

Компания BMW подтвердила разработку новой модели на базе концепт-кара iVision Dynamics, представленного на автосалоне во Франкфурте в 2017 году. Товарная версия машины получит название i4 и будет собираться на заводе в Мюнхене.





Прототип BMW iVision Dynamics оснащался электрической силовой установкой, характеристики которой в компании не раскрыли. На одной зарядке концепт-кар мог проезжать до 600 километров. Его максимальная скорость составляла 200 километров в час, а разгон до «сотни» занимал около четырех секунд.

BMW iVision Dynamics лишен классической радиаторов решетки. Большинство элементов в передний части кузова выступает в роли декора для датчиков и сенсоров, а также подчеркивают фирменный стиль марки.





В декабре прошлого года BMW представила план развития линейки подключаемых гибридов и электромобилей до 2025 года. Согласно документу, производитель выпустит 25 новых моделей - в том числе двенадцать машин с полностью электрическими силовыми установками. Одной из самых продвинутых моделей станет «заряженный» вариант с тремя электромоторами суммарной мощностью более 800 лошадиных сил.