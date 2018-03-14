Самоуправляемые длинномеры Waymo начинает перевозить грузы

Компания Waymo, входящая в состав американского холдинга Alphabet, сообщила о грядущих испытаниях самоуправляемых грузовиков в Атланте (Джорджия, США).

Напомним, что Waymo образована на основе проекта по разработке робомобилей Google. Фирма ориентирована прежде всего на технологии автоматического управления.

Отмечается, что на протяжении прошлого года Waymo тестировала грузовики со средствами самоуправления в Калифорнии и Аризоне. А уже со следующей недели роботизированные длинномеры начнут доставлять грузы в Атланте.

Waymo говорит, что Атланта - это один из крупнейших логистических узлов в Соединённых Штатах, что делает город идеальной средой для следующей фазы испытаний самоуправляемых грузовиков. Фурам предстоит доставлять оборудование для центров обработки данных Google.

Компания Waymo подчёркивает, что в кабинах грузовиков будут постоянно находиться профессиональные водители, готовые в любой момент взять управление в свои руки.

Добавим, что Waymo также активно испытывает самоуправляемые минивэны Chrysler Pacifica. Недавно Waymo получила разрешение на деятельность транспортной сетевой компании (Transportation Network Company) в Аризоне. Это означает, что в названном американском штате вскоре заработает сервис роботизированных такси Waymo.