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Tata представила прототип праворульного премиального седана с электрической силовой установкой
12:57 13.03.2018 |
Концепт-кар называется EVision Sedan. Его показали на моторшоу в Женеве.
Концепт-кар построили с применением модульной архитектуры Omega EV, но никаких технических данных о машине индийцы не привели. В компании отметили лишь, что управление распределением энергии у прототипа идет на основе данных о маршруте и дорожной ситуации, а батареи концепт-кара можно «заправить» с использованием станции быстрой зарядки.
Прототип получил регулируемые задние сиденья и два экрана на центральной консоли, которые открываются, если в них есть необходимость. Помимо этого, под центральной консолью находится свободное пространство, что, по мнению создателей EVision Sedan, добавляет «ощущение пространства и роскоши».
О планах по разработке серийной версии такого концепт-кара в Tata никакой информации не предоставили.
Ранее компания Tata представила концептуальный кроссовер H5X. Этот прототип построили на платформе LR-MS (D8), которая также лежит в основе вседорожников Land Rover Discovery Sport и Jaguar E-Pace.
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