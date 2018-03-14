Tata представила прототип праворульного премиального седана с электрической силовой установкой

Концепт-кар называется EVision Sedan. Его показали на моторшоу в Женеве.





Концепт-кар построили с применением модульной архитектуры Omega EV, но никаких технических данных о машине индийцы не привели. В компании отметили лишь, что управление распределением энергии у прототипа идет на основе данных о маршруте и дорожной ситуации, а батареи концепт-кара можно «заправить» с использованием станции быстрой зарядки.

Прототип получил регулируемые задние сиденья и два экрана на центральной консоли, которые открываются, если в них есть необходимость. Помимо этого, под центральной консолью находится свободное пространство, что, по мнению создателей EVision Sedan, добавляет «ощущение пространства и роскоши».





О планах по разработке серийной версии такого концепт-кара в Tata никакой информации не предоставили.

Ранее компания Tata представила концептуальный кроссовер H5X. Этот прототип построили на платформе LR-MS (D8), которая также лежит в основе вседорожников Land Rover Discovery Sport и Jaguar E-Pace.