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Pininfarina запустит в серию водородный суперкар
10:57 12.03.2018 |
Ателье Pininfarina приняло решение запустить в серию водородный суперкар H2 Speed. Прототип этого автомобиля был представлен два года назад на моторшоу в Женеве, однако только на нынешнем автосалоне компания одобрила выпуск машины.
Суперкар по сравнению с концептом стал немного крупнее. Габаритная длина автомобиля теперь составляет 4730 миллиметров, ширина - 1956 миллиметров, а высота - 1113 миллиметров.
Как объяснили в компании, размеры купе пришлось изменить для того, чтобы улучшилась посадка водителя в салоне, а в арках разместились гоночные покрышки Michelin Pilot Sport. Масса машины осталась прежней - 1420 килограммов.
Силовая установка разработана франко-швейцарской фирмой GreenGT. Характеристики агрегатов серийной машины пока не уточняются. Известно лишь, что бак H2 Speed вмещает 8,6 килограмма водорода. Полная заправка хранилища займет около трех минут.
Прототип оснащался 500-сильной силовой установкой с баком, вмещающим 6,1 килограмма водорода. С нуля до «сотни» автомобиль способен ускоряться за 3,4 секунды, а до 200 километров в час за 11 секунд. Максимальная скорость - 300 километров в час.
Ателье Pininfarina построит 12 экземпляров H2 Speed. Использовать автомобиль можно будет только на гоночных треках. Предполагаемая цена - около 2,5 миллиона долларов.
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