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В Женеве раскрыли первый серийный летающий автомобиль
11:50 11.03.2018 |
Нидерландская компания PAL-V представила на автосалоне в Женеве первый серийный летающий автомобиль Liberty. Машина может перевозить до двух пассажиров и до 20 килограммов груза. Ожидается, что первые поставки аэрокара начнутся в 2019 году, после получения необходимых сертификатов.
За основу силовой установки PAL-V Liberty взяты два авиационных двигателя Rotax. В режиме движение по земле отдача мотора составляет 100 лошадиных сил. На разгон до «сотни» машине требуется менее девяти секунд, максимальная скорость - 160 километров в час. На одном баке Liberty может проезжать до 1315 километров со средним расходом 7,6 литра на 100 километров.
Активация режима полета увеличивает мощность силовой установки до 200 лошадиных сил. Машина может летать с максимальной скоростью 180 километров в час на высоте до 3,5 тысячи метров. Для взлета PAL-V Liberty нужна разгонная прямая длиной максимум 330 метров. Машина может находиться в воздухе 4,3 часа и пролетать 500 километров.
Для оформления предзаказа на PAL-V Liberty необходимо внести депозит в размере от 2,5 до 25 тысяч долларов (зависит от версии). В случае оплаты 10 или 25 тысяч долларов в сумму входит приоритетная доставка, возможность передачи контракта, а также 10 уроков управления машиной. Ранее сообщалось, что стоимость базовоей версии аэрокара составит 299 тысяч долларов (17 миллионов рублей).
Первой модификация PAL-V Liberty станет спецверсия Pioneer Edition. Всего компания планирует выпустить 90 таких машин. Следом за ней начнутся продажи более доступной Sport.
Разработкой летающих машин также занимаются крупные компании. Среди них Airbus, Boeing и Toyota. Однако самыми известными являются словацкий проект AeroMobil, немецкий Carplane и американская Terrafugia, которая готовит две модели: Transition и TF-X.
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