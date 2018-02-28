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Самый маленький кроссовер Hyundai перевели на электротягу
09:55 28.02.2018 |
Компания Hyundai представила электрическую модификацию компактного кроссовера Kona. Модель будет доступна в двух версиях с электромоторами разной мощности. Максимальный запас хода новинки на одной зарядке составляет 470 километров.
От обычного кроссовера с ДВС Kona Electric отличается закрытой решеткой радиатора, измененными бамперами и особыми 17-дюймовыми колесными дисками. Базовой для кроссовера станет силовая установка, состоящая из 135-сильного электромотора (395 Нм) и блока литий-полимерных аккумуляторов емкостью 39,2 киловатт-часа. Запас хода такой модификации - 300 километров.
Старшая версия получит электромотор мощностью 204 лошадиные силы и батарею емкостью 64 киловатт-часа. С нуля до сотни электрические кроссоверы смогут разгонять за 9,3 и 7,6 секунды соответственно. Максимальная скорость одинакова - 167 километров в час.
От 100-киловаттного зарядного устройства батарея Hyundai Kona Electric может быть заряжена до 80 процентов за 54 минуты. Для полной зарядки от бытовой электросети потребуется девять часов 40 минут. Для младшей версии - шесть часов 10 минут.
В салоне Kona Electric установлена цифровая приборная панель, мультимедийная система с семидюймовым или опциональным восьмидюймовым дисплеем, поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, проекционный дисплей, а также аудиосистема Krell.
В список оснащения электрического кроссовера входил беспроводная зарядка для смартфонов с функцией напоминания об оставленном телефоне при выходе их машины, адаптивный круиз-контроль с функцией полной остановки, система предотвращения фронтальных столкновений, способная определять пешеходов, а также функция мониторинга слепых зон и машин, двигающихся в поперечном направлении.
Kona Electric пополнит линейку «зеленых» моделей Hyundai, в которую уже входит Ioniq EV. Хэтчбек оснащается электромотором мощностью 120 лошадиных сил и 295 Нм крутящего момента, который питается от блока батарей емкостью 28 киловатт-час. Запас хода электрокара составляет 250 километров. Максимальная скорость - 165 километров в час.
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