FCA прекратит выпуск легковых машин с дизельными моторами

Альянс Fiat Chrysler Automobiles (FCA) прекратит производство легковых автомобилей, оснащенных дизельными двигателями. Согласно плану стратегического развития, который представят летом текущего года, компания откажется от таких машин к 2022 году. Об этом со ссылкой на неназванные источники сообщает Financial Times.

Причинами такого решения называют снижение спроса в Европе, а также высокие расходы, связанные с выполнением норм выбросов вредных веществ. По данным экспертов, стоимость разработка двигателей, соответствующих новым требованиям экологического законодательства, будет на 20 процентов выше, чем раньше.

FCA хотя и прекратит выпускать машины с дизельными моторами, в качестве опции они будут доступны для коммерческих автомобилей и пикапов. Например, RAM 1500. Доля дизельных автомобилей в общих продажах альянса в 2017 году составила 40,6 процента.

Ранее Porsche прекратила производство последних дизельных моделей: Macan S Diesel и Panamera 4S Diesel. Решение также было принято в связи с изменением структуры спроса и ужесточением норм выбросов вредных веществ. Сообщается, что, например, до 50 процентов общемировых продаж Panamera за последний год пришлось на гибридные модификации.