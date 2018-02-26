Первой моделью суббренда Seat для «горячих» машин стал кроссовер

Марка Cupra, принадлежащая компании Seat и занимающаяся выпуском «заряженных» версий машин испанского бренда, представила свою первую модель. Ей стал кроссовер Ateca.





Новинку оснастили двухлитровым турбированным двигателем, отдача которого составляет 300 лошадиных сил. Агрегат сочетается с семиступенчатой роботизированной коробкой передач DSG с двумя сцеплениями.

Вседорожник оснастили еще и полным приводом 4Drive с системой контроля вектора тяги, адаптивными амортизаторами DCC, а также системой изменения режимов работы управляющей электроники с пятью предустановленными вариантами, включая особый режим Cupra, и одним настраиваемым.

С места до ста километров в час Cupra Ateca разгоняется за 5,4 секунды. Максимальная скорость кроссовера составляет 245 километров в час.

От базовой версии модели «заряженная» модификация Ateca отличается оформлением переднего и заднего бамперов, глянцевыми элементами экстерьера, 19-дюймовыми колесными дисками, а также логотипами суббренда на радиаторной решетке и крышке багажника.





В перечень доступного для Cupra Ateca оборудования входят бесключевой доступ, беспроводная зарядка, система кругового обзора, мультимедийная система с восьмидюймовым экраном, а также цифровая приборная панель. Список опций кроссовера включает в себя 18-дюймовые тормоза Brembo, карбоновые детали экстерьера и спортивные кресла.

Изначально предполагалось, что первой моделью суббренда Seat станет хот-хэтч Cupra Ibiza. Фотографии 200-сильной модели попали в интернет в конце февраля.