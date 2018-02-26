Финансовые новости
- |
- 26.02.18
- |
- 23:33
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Первой моделью суббренда Seat для «горячих» машин стал кроссовер
16:43 26.02.2018 |
Марка Cupra, принадлежащая компании Seat и занимающаяся выпуском «заряженных» версий машин испанского бренда, представила свою первую модель. Ей стал кроссовер Ateca.
Новинку оснастили двухлитровым турбированным двигателем, отдача которого составляет 300 лошадиных сил. Агрегат сочетается с семиступенчатой роботизированной коробкой передач DSG с двумя сцеплениями.
Вседорожник оснастили еще и полным приводом 4Drive с системой контроля вектора тяги, адаптивными амортизаторами DCC, а также системой изменения режимов работы управляющей электроники с пятью предустановленными вариантами, включая особый режим Cupra, и одним настраиваемым.
С места до ста километров в час Cupra Ateca разгоняется за 5,4 секунды. Максимальная скорость кроссовера составляет 245 километров в час.
От базовой версии модели «заряженная» модификация Ateca отличается оформлением переднего и заднего бамперов, глянцевыми элементами экстерьера, 19-дюймовыми колесными дисками, а также логотипами суббренда на радиаторной решетке и крышке багажника.
В перечень доступного для Cupra Ateca оборудования входят бесключевой доступ, беспроводная зарядка, система кругового обзора, мультимедийная система с восьмидюймовым экраном, а также цифровая приборная панель. Список опций кроссовера включает в себя 18-дюймовые тормоза Brembo, карбоновые детали экстерьера и спортивные кресла.
Изначально предполагалось, что первой моделью суббренда Seat станет хот-хэтч Cupra Ibiza. Фотографии 200-сильной модели попали в интернет в конце февраля.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Капинвестиции в Украине за 2017г выросли на 22,1% - Госстат
|Мирный план Тимошенко. При чем здесь чемоданчик из "Криминального чтива"
|Тунисский залет. Зачем Путин вмешивается в войну в Ливии
|Долларовый ВВП Украины достигнет уровня выплат по ВВП-варрантам в 2019 году – Драгон Капитал
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Volvo откажется от разработки новых двигателей внутреннего сгорания
|SanDisk представила самую быструю в мире карту UHS-I microSD
|Первой моделью суббренда Seat для «горячих» машин стал кроссовер
|Sony представила флагманские Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact с дизайном Ambient Flow
|Состоялся анонс флагманского смартфона Samsung Galaxy S9
|Компания Peugeot сменила фургон Partner на Rifter
|Google тестирует технологию, которая позволит достаточно точно определять местоположение абонента, звонящего в службу спасения
Это интересно
|Samsung научит смарт-часы измерять кровяное давление
|Apple возглавила рейтинг самых инновационных компаний
|Новый универсал Volvo V60 стал 390-сильным гибридом
|Twitter ужесточает правила в отношении спам-ботов
|Литий для аккумуляторов электромобилей будут добывать из морской воды
|Глава Uber надеется сделать дроны-такси коммерческими за 5—10 лет
|Марка Porsche отказалась от дизелей. Совсем