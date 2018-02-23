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Компания Peugeot сменила фургон Partner на Rifter
18:09 23.02.2018 |
Компания Peugeot представила фургончик под названием Rifter. Модель получила новую платформу и пришла на смену Partner. Премьера машины (вместе с «близнецами» Citroen Berlingo и Opel Combo) состоится на моторшоу в Женеве.
Фургон Peugeot Rifter построен на модульной платформе EMP2. Модель доступна в двух модификациях: длиной 4,4 и 4,75 метра. Также доступны версия с пятью и семью посадочными местами. Объем багажника стандартной модификации составит 775 литров, максимальный, для удлиненной версии со сложенным вторым рядом сидений - 4000 литров. Помимо этого, есть отделения в арках и потолке, суммарный объем которых равен 14 литрам.
Гамма двигателей компактвэна состоит из 1,2-литровых бензиновых моторов мощностью 110 и 130 лошадиных сил, а также дизелей объемом 1,5 литра, отдача которых составляет 75, 100 и 130 сил. Двигатели могут сочетаться с пятиступенчатой «механикой» или восьмидиапазонным «автоматом».
Все модификации Peugeot Rifter оснащаются системой контроля тяги Grip Control с пятью режимами работы. В качестве опции доступна система полного привода, разработанная совместно с фирмой Dangel.
Фургон получил интерьер i-Cockpit, как у легковых моделей марки. В список оснащения компактвэна входит мультимедийная система с восьмидюймовым сенсорным дисплеем, поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, навигационная система с функцией отображения траффика в режиме реального времени, проекционный дисплей и камера заднего вида.
Список электронных помощников состоит из адаптивного круиз-контроля, системы распознания дорожных знаков, экстренного торможения, мониторинга слепых зон и слежения за усталостью водителя.
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