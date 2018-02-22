Финансовые новости
- |
- 22.02.18
- |
- 00:30
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Литий для аккумуляторов электромобилей будут добывать из морской воды
14:05 21.02.2018 |
В том, что электромобили в скором времени вытеснят транспортные средства с двигателями внутреннего сгорания, сомнений нет. Массовое распространение средств передвижения на электрической тяге в свою очередь приведёт к росту спроса на литий-ионные батареи. Соответственно, объёмы добычи лития многократно возрастут, только вот проблема в том, что ресурсы существующих месторождений небезграничны. Чтобы удовлетворить потребности рынка, наука ищет альтернативные источники этого металла. И решение уже найдено: учёные предлагают превратить Мировой океан в экологически чистую литиевую «шахту».
Исследователи предложили метод опреснения морской воды с использованием металлоорганических конструкций, представляющих собой губчатые структуры с субнанометровыми порами и большой площадью поверхности. Принцип основан на способности биологических клеточных мембран выборочно обезвоживать и удерживать ионы, в данном случае ионы лития. Таким образом, конечным продуктом предложенной технологии является чистая питьевая вода и металл, столь необходимый при производстве батарей.
Разработки в этой области велись и ранее, так что описанный выше метод не нов, но требует усовершенствований в ряде моментов. Одним из его преимуществ является отсутствие необходимости подавать воду под давлением, расходуя электроэнергию на работу насосов. Кроме того, для такой экстракции лития не применяются вредные для окружающей среды реагенты. Учёные обещают продолжить исследования, чтобы довести технологию до промышленного уровня. Если это произойдёт, то вероятность возникновения дефицита лития будет исключена, кроме того, аналогичные системы можно будет задействовать не только для опреснения морской воды, но и для очистки сточных вод. Полный текст отчёта об исследовании на английском языке доступен здесь.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Нацбанк не дал курсу доллара сильно упасть на межбанке 23 февраля
ТОП-НОВОСТИ
|Сердюк и его партнеры выстроили свою тактику поведения в суде таким образом, чтобы спровоцировать Порошенко
|Почему Укроборонпром возглавил Букин
|Кубив предложил ограничить независимость Нацбанка
|Религиозный социализм. Станет ли партия Добкина политическим крылом УПЦ МП
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Литий для аккумуляторов электромобилей будут добывать из морской воды
|Глава Uber надеется сделать дроны-такси коммерческими за 5—10 лет
|Марка Porsche отказалась от дизелей. Совсем
|Электромобили являются растущей угрозой для спроса на нефть - Fitch
|Кто летает вместе с миллиардерами, что они видят и зачем нужны
|Samsung запатентовала шарнирную конструкцию для смартфона со сгибающимся дисплеем
Это интересно
|Volvo представила первый трехцилиндровый двигатель
|Павел Дуров привлек $850 млн на блокчейн и мессенджер Telegram
|Линия скоростного железнодорожного сообщения с аэропортом "Борисполь" будет проложена от ЖД вокзала
|5 самых развлекательных городов мира
|Спамеры изобрели безмакросную атаку с использованием Word
|Процессор Snapdragon 855 будет производиться по 7-нм технологии
|14 признаков того, что вас скоро уволят