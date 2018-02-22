Литий для аккумуляторов электромобилей будут добывать из морской воды

В том, что электромобили в скором времени вытеснят транспортные средства с двигателями внутреннего сгорания, сомнений нет. Массовое распространение средств передвижения на электрической тяге в свою очередь приведёт к росту спроса на литий-ионные батареи. Соответственно, объёмы добычи лития многократно возрастут, только вот проблема в том, что ресурсы существующих месторождений небезграничны. Чтобы удовлетворить потребности рынка, наука ищет альтернативные источники этого металла. И решение уже найдено: учёные предлагают превратить Мировой океан в экологически чистую литиевую «шахту».

Исследователи предложили метод опреснения морской воды с использованием металлоорганических конструкций, представляющих собой губчатые структуры с субнанометровыми порами и большой площадью поверхности. Принцип основан на способности биологических клеточных мембран выборочно обезвоживать и удерживать ионы, в данном случае ионы лития. Таким образом, конечным продуктом предложенной технологии является чистая питьевая вода и металл, столь необходимый при производстве батарей.

Разработки в этой области велись и ранее, так что описанный выше метод не нов, но требует усовершенствований в ряде моментов. Одним из его преимуществ является отсутствие необходимости подавать воду под давлением, расходуя электроэнергию на работу насосов. Кроме того, для такой экстракции лития не применяются вредные для окружающей среды реагенты. Учёные обещают продолжить исследования, чтобы довести технологию до промышленного уровня. Если это произойдёт, то вероятность возникновения дефицита лития будет исключена, кроме того, аналогичные системы можно будет задействовать не только для опреснения морской воды, но и для очистки сточных вод. Полный текст отчёта об исследовании на английском языке доступен здесь.