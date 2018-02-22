Глава Uber надеется сделать дроны-такси коммерческими за 5—10 лет

Нынешний руководитель Uber Дара Хосровшахи заявил, что подразделение Uber Air может стать реальностью уже через 5-10 лет. По его мнению, примерно столько времени понадобится на то, чтобы автономные дроны-такси стали новым средством передвижения.

Соответствующее заявление Хосровшахи сделал на инвестиционном форуме в Токио. Это его первый визит в Азию в качестве главы Uber. Предприниматель считает восточный рынок потенциально прибыльным, к тому же ведутся подвижки в плане регулирования подобных перевозок.

Разработки в области летающих автономных такси ведут несколько компаний. Наряду с Uber свои прототипы уже показывали китайский стартап Ehang и немецкий Volocopter.

Дара Хосровшахи пришел на место руководителя Uber после отставки Трэвиса Каланика в 2017 году.