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Глава Uber надеется сделать дроны-такси коммерческими за 5—10 лет
13:00 21.02.2018 |
Нынешний руководитель Uber Дара Хосровшахи заявил, что подразделение Uber Air может стать реальностью уже через 5-10 лет. По его мнению, примерно столько времени понадобится на то, чтобы автономные дроны-такси стали новым средством передвижения.
Соответствующее заявление Хосровшахи сделал на инвестиционном форуме в Токио. Это его первый визит в Азию в качестве главы Uber. Предприниматель считает восточный рынок потенциально прибыльным, к тому же ведутся подвижки в плане регулирования подобных перевозок.
Разработки в области летающих автономных такси ведут несколько компаний. Наряду с Uber свои прототипы уже показывали китайский стартап Ehang и немецкий Volocopter.
Дара Хосровшахи пришел на место руководителя Uber после отставки Трэвиса Каланика в 2017 году.
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