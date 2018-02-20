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Маск получил предварительное разрешение на бурение тоннеля под Вашингтоном
09:52 20.02.2018 |
Компания Boring Company Илона Маска получила предварительное разрешение на бурение грунта в Вашингтоне. Работы будут проводиться в рамках реализации проекта по созданию скоростной подземной трассы, которая должна соединить столицу с Нью-Йорком. Станция может появиться на 53-й улице Пятой авеню рядом с рестораном McDonald's и неподалеку от Бюро алкоголя, табака, оружия и взрывчатых веществ.
Наличие предварительного разрешения от руководства округа Колумбия не означает, что Boring Company может «зарыть в землю», однако некоторые работы на месте проводить теперь можно, пишет The Washington Post. Именно здесь, если все пойдет по намеченному плану, появится первая станция подземной дороги Маска.
Власти не выказывают прямой поддержки проекту американского бизнесмена, а лишь указывают на желание сделать регион более привлекательным и эффективным в плане транспортного сообщения.
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