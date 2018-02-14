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Японский электрогиперкар набрал сотню за 1,9 секунды
15:27 14.02.2018 |
Гиперкар Owl японской компании Aspark, претендующий на звание самого быстрого серийного автомобиля в мире, на тестовом полигоне в префектуре Тотиги разогнался с нуля до «сотни» за 1,921 секунды. Об этом сообщает Clicccar.
Таким образом, Owl превзошел время быстрейшего электрокара Нюрбургринга -1360-сильного Nio EP9, которому на ускорение до ста километров в час требуется 2,7 секунды и 850-сильного дрэгового Dodge Challenger SRT Demon - 2,3 секунды.
Работа на гиперкаром Owl велась с 2014 года силами нескольких сотрудников японской консалтинговой компании. Публичный дебют прототипа состоялся в 2017 году на автосалоне во Франкфурте. Особенностью Owl стала его высота - 99 сантиметров.
Выставочный экземпляр суперкара оснащался двумя электромоторами, суммарная отдача которых составляла 435 лошадиных сил и 764 Нм крутящего момента (мощность силовой установки тестовой машины - более 1000 лошадиных сил). Масса автомобиля - 850 килограммов. Для питания моторов используется не только аккумуляторы, но и суперконденсаторы, которые помогают при кратковременном разгоне.
Фирма Aspark намерена выпустить всего 50 экземпляров гиперкара Owl. Цена каждого автомобиля составит 460 миллионов иен ($4,3 млн.).
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