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Самые глупые автомобильные запреты
12:44 14.02.2018 |
Незнание закона не освобождает от ответственности и, путешествуя по одной из перечисленных стран, вы рискуете сполна ощутить это на себе. Во всяком случае, в некоторых странах правила дорожного движения настолько специфические, что мы считаем своим долгом вам об этом напомнить.
Австралия
В далекой Австралии действует простой и даже нужный, но не всегда удобный закон - здесь запрещено оставлять автомобиль с ключами внутри без присмотра. Особенно строго полицией караются случаи, когда ключи оставлены прямо в замке зажигания, а реплика «ах, я забыл» их мало интересует.
Великобритания
Вплоть до 1976 года лондонским такси было запрещено передвигаться без тюка сена и мешка овса. Раньше все это предназначалось лошадям конных кэбов, но к этому моменту в Лондоне эти животные остались разве что у полиции, да в цирках с зоопарками. А еще кэбы должны были быть оборудованы маленькими ванночками с чистой водой - чтобы сэры могли уложить свои усы или помыть лапки любимым мопсам. К счастью (или сожалению), таких неоднозначных законов больше нет. Как и не было никогда закона, разрешающего мужчине мочиться на заднее колесо своего автомобиля - это миф.
Дания
Законодательство Дании побуждает автомехаников больше двигаться - здесь запрещено запускать двигатель машины, если кто-то под ней находится. Так что механику приходится периодически покидать смотровую яму - иначе штраф.
Канада
В канадском городке Каната (Онтарио) запрещено красить двери гаража в сиреневый цвет. Кроме того, крайне не рекомендуется чинить автомобиль прямо на улице - кроме тех случаев, когда из-за поломки невозможно продолжить движение. Свои странности есть и в Монреале, где у полиции могут вызвать вопросы объявления о продаже, наклеенные на ездящие автомобили - это можно делать только если машина стоит на площадке.
Люксембург
Если бы вы попали в Люксембург до 2000 года, вам пришлось бы использовать клаксон при любом обгоне транспортного средства, даже велосипеда. Сейчас этот закон упразднен, но еще один «интересный» запрет остался - нельзя ездить на автомобиле без «дворников». В смысле, на автомобиле может не быть даже ветрового стекла, но «дворники» нужны обязательно.
Саудовская Аравия
Только в прошлом году правительство Саудовской Аравии разрешило управление автомобилями женщинам - до этого дамам было запрещено садиться за руль. Пересмотр законодательства был вызван протестными акциями, которые периодически происходили в стране с 1990 года. Впрочем, даже сейчас, чтобы управлять машиной, женщина обязана спросить разрешение у так называемого «опекуна» - мужа, отца или старшего брата.
Сингапур
Возможно, этот закон не так уж глуп (не будем забывать про «сингапурское чудо»): в этой стране нельзя плевать на тротуары и строго запрещено переходить дороги, если в радиусе 50 метров нет соответствующего знака. Благо подобных знаков хватает и почти на каждом перекрестке есть пешеходный переход.
США
В США, в зависимости от штата и округа, полно очень странных автомобильных законов. Большая часть из них датирована теми временами, когда машин в городах было по пальцам двух рук пересчитать, потому носят они формальный характер и почти никогда не выполняются. Но есть и вполне себе действующие (но не менее глупые). Например, в округе Файетт (Теннесси) нельзя собирать на одном земельном участке более 5 автомобилей, не способных передвигаться самостоятельно......А в штате Орегон только с 1 января этого года людям разрешили заправлять свои автомобили самостоятельно, не прибегая к помощи заправщиков. Правда, этому постановлению обрадовались далеко не все - и дело даже не в том, что заправочный пистолет для кого-то может оказаться слишком сложным устройством. Просто в штате уже сложилась определенная традиция - все-таки запрет действовал с 1951 года.
Таиланд
Известно, что в Таиланде запрещено ездить за рулем с голым торсом - хотя бы какое-то подобие футболки должно быть. Жара или влажность оправданием не станут - в случае нарушения придется платить штраф. К слову, это одно из довольно самых распространенных нарушений в стране, особенно среди туристов.
Южная Корея
Крайне специфический запрет действует в Южной Корее. Только вдумайтесь - местным полицейским запрещено утаивать взятки, принятые от автомобилистов. Иными словами, взятки брать с автомобилистов можно, а скрывать об этом информацию - нельзя. Восток - дело тонкое.
Туркменистан
Из свежих новостей - новое постановление главы Туркменистана, запрещающее в стране эксплуатацию автомобилей любого цвета, кроме белого. Полиция уже отлавливает автомобили других цветов, после чего отправляет их на штрафстоянку. Закон действует со второго января текущего года. С новым годом!
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