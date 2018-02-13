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Skoda Octavia получит цифровую приборку
17:51 12.02.2018 |
Skoda Octavia в скором времени получит новую опцию - полностью цифровую приборную панель, аналогичную той, что устанавливается на кроссовер Karoq. Соответствующая информацию появилась в конфигураторе чешского сайта марки. Для «приборки» будет доступно четыре варианта отображения информации.
Классический вид будет включать круглые спидометр и тахометр с возможностью настройки расстояния между ними. При выборе «современного вида» всю центральную часть дисплея займет навигационная система. Другие приборы могут быть расположены по бокам и в верхней части экрана.
В «расширенном режиме» отображения информации на дисплее будет отображаться только один информационный блок. Базовой настройкой приборной панели станет вывод двух информационных блоков или приборов.
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