Skoda Octavia получит цифровую приборку

Skoda Octavia в скором времени получит новую опцию - полностью цифровую приборную панель, аналогичную той, что устанавливается на кроссовер Karoq. Соответствующая информацию появилась в конфигураторе чешского сайта марки. Для «приборки» будет доступно четыре варианта отображения информации.

Классический вид будет включать круглые спидометр и тахометр с возможностью настройки расстояния между ними. При выборе «современного вида» всю центральную часть дисплея займет навигационная система. Другие приборы могут быть расположены по бокам и в верхней части экрана.

В «расширенном режиме» отображения информации на дисплее будет отображаться только один информационный блок. Базовой настройкой приборной панели станет вывод двух информационных блоков или приборов.