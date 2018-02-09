Suzuki показала предвестника дешевого маленького кроссовера

Индийская компания Maruti Suzuki на выставке Auto Expo в Нью-Дели представила концептуальный кроссовер Future S. Основная идея новинки - «умная интеграция возможностей кроссовера в компактный кузов». Также она демонстрирует направление дизайна будущих моделей, в частности доступного компактного вседорожника.





Особенностью концепт-кара стали распашные двери, панорамное лобовое стекло, тонкие передние стойки, «парящая» крыша и багажник, крышка которого открывается как у седана.

В салоне кроссовера установлены четыре сиденья. Архитектура передней панели напоминае модели MINI. Управление основными функциями FutureS осуществляется через дисплей, установленный на центральной панели.

Производитель не сообщает никакой технической информации о концепт-каре. По некоторым данным, вседорожник построен на платформе Heartect, аналогичной той, что используется на хэтчбеке Suzuki Swift нового поколения.

Гамма двигателей товарной версии FutureS, которая появится в 2019 году, вероятно, будет состоять из агрегатов объемом 1,2, 1,3 и 1,5 литра.

В сентябре прошлого года Suzuki показала прототип внедорожника e-Survivor. В основе машины лежит рама лестничного типа. Она оснащена четырьмя электромоторами, встроенными в колеса. Одна из особенностей концепт-кара - голографический дисплей на центральной консоли.