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Во Франции запретили использование телефонов в машине даже при съезде на обочину и остановке
12:21 07.02.2018 |
В последнее время во Франции выросло число случаев дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом. В связи с этим с целью предотвращения роста аварийности на дорогах Верховный суд страны запретил использование водителями смартфонов при движении на дорогах общего пользования, даже при остановке автомобиля, съезде на обочину с остановкой или же остановке с включением аварийных сигналов.
Вместо подготовки нового закона суд выпустил разъяснение к запрету на разговоры по телефону в автомобиле. Если раньше водителю запрещалось общение по телефону во время движения под угрозой быть оштрафованным на 135 евро, то теперь недостаточно съехать на обочину и отключить двигатель. Согласно разъяснению, вы должны быть припаркованы в определённом месте. Однако если у вас произошла авария или поломка автомобиля, вам разрешается позвонить или набрать текст. Нарушение новых требований влечёт за собой штраф в том же размере (135 евро).
Чтобы остановить вновь начавшийся рост числа дорожно-транспортных происшествий после десятилетий стабильного спада, во Франции, известной безумной ездой водителей, недавно снизили ограничение скорости на двухполосных дорогах с 90 до 80 км/ч, что вызвало недовольство автомобилистов по всей стране.
Отметим, что у Automobile Club Association, французского аналога Американской ассоциации автомобилистов (American Automobile Association, AAA), есть возражения по поводу ужесточения правил. Её представитель заявил в интервью Le Figaro, что было бы вполне достаточным требование остановки автомобиля в случае, если водитель решил воспользоваться телефоном.
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