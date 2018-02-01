Uber запускает велопрокат

Наряду с функциями вызова машины и доставки еды Uber думает изучить спрос среди своих клиентов на велосипеды. Для этого в тестовом режиме 5 февраля будет запущен велопрокат. Пока проект будет реализован только в Сан-Франциско. Так как город известен своим холмистым ландшафтом, компания обратила внимание на Jump - единственный сервис велопроката, которому город позволил использовать электровелосипеды. Партнёрство с ним заключено на неназванных условиях. TechCrunch предполагает, что пилотный проект будет реализовываться в течение 18 месяцев - именно на этот срок у Jump есть соглашение с Муниципальным транспортным агентством Сан-Франциско.

С точки зрения пользователя в приложении Uber изменения будут незначительными: появится новая иконка с велосипедом. После нажатия на неё на экране отобразится карта, на которой будет отмечен ближайший велосипед. Пользователь дойдёт до станции велопроката, введёт пин-код и за 2 доллара сможет 30 минут ездить по своим делам. Так как данная функция пока будет работать в тестовом режиме, Jump выделила всего 250 велосипедов. В случае успеха через 9 месяцев их количество увеличится до 500 штук.

«Есть множество мест, куда быстрее и дешевле добраться на велосипеде. Стратегически мы решили не упускать эту возможность и рассматриваем её как новую ступень в развитии бизнеса», - сказал Эндрю Зальцберг, глава отдела транспортной политики и исследований Uber в интервью TechCrunch. По его словам, компания смотрит с оптимизмом на новую нишу.

Проект пока работает в пилотном режиме. В случае его успеха, компания запустит Uber Bike и в других городах.