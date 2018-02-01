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Экс-глава Lotus показал современную интерпретацию De Tomaso Pantera
11:54 01.02.2018 |
Компания Ares Design, которой руководит бывший глава Lotus Дэни Бахар, представила прототип спорткара Project Panther. Презентация автомобиля, выполненного в стилистике классического спорткара 1970-х De Tomaso Pantera, прошла в штаб-квартире марки в Модене. Об этом сообщает AutoClassics.
Project Panther построен на шасси Lamborghini Huracan. У него уникальный кузов, созданный собственными усилиями Ares Design. При этом спорткар на 10 сантиметров длиннее оригинального De Tomaso Pantera, а его колесная база растянута на 12 сантиметров.
Автомобиль получил убирающиеся в передние крылья светодиодные фары и кузовные панели из углепластика. Салон Project Panther сохранил общую архитектуру машины-донора: кресла, расположение органов управления. В отделке интерьера используется углеродное волокно, алькантара и кожа.
Техническую сторону проекта в Ares Design пока не раскрывает. Известно лишь, что мощность двигателя спорткара составит около 650 лошадиных сил, а сама машина будет на 100 килограммов легче Huracan.
Производство Project Panther начнется в середине февраля текущего года. Цена машины составит 750 000 евро. Девять экземпляров спорткара уже проданы по предзаказу.
Помимо спорткара, в линейке Ares Design есть эксклюзивный внедорожник X-Raid, построенный на базе Mercedes-Benz G 63 AMG. У автомобиля новый кузов, выполненный в стилистике легковым моделей немецкой марки, 760-сильный мотор V8 объемом 5,5 литра и новый салон, отделаный углепластиком и кожей.
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