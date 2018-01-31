Альянс Renault, Nissan и Mitsubishi стал крупнейшим автопроизводителем в мире

По итогам 2017 года альянс Renault-Nissan стал крупнейшим в мире автопроизводителем. После приобретения Mitsubishi Motors компания увеличила продажи до приблизительно 10,61 миллиона штук и обошла концерн Volkswagen. Об этом сообщает Automotive News.

Продажи Nissan составили 5,82 миллиона автомобилей, Renault - 3,76 миллиона. Компании Mitsubishi удалось реализовать 1,03 миллиона машин. Следующим этапом для альянса станет достижения показателя в 14 миллионов проданных автомобилей. Экономия на масштабе производства, а также использование унифицированных платформ, как надеются в компании, позволит к 2022 году вдвое сократить издержки - до десяти миллиардов евро.

Ранее сообщалось, что крупнейшим производителем по итогам 2017 года может стать Volkswagen Group - совокупный объем продаж марок, входящих в состав немецкого концерна, должен был достигнуть 10,7 миллиона машин. Однако по данным Automotive News, результат VW составил 10,53 миллиона проданных машин. На третьем месте находится Toyota - 10,2 миллиона автомобилей.

Компания Nissan закрыла сделку по приобретению 34-процентного пакета акций Mitsubishi Motors в 2016 году. После этого японский производитель стал частью альянса Renault-Nissan. Компании намерены объединить процесс закупок, совместно пользоваться заводами, использовать общие платформы для создания автомобилей и обмениваться технологиями.